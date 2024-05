Basket: tanti imolesi nella squadra che ha vinto il titolo universitario. Andrea Costa e Virtus, che laurea

C’è una foltissima rappresentanza di Imola, Castel San Pietro e Ozzano nella formazione del Cus Bologna che nel weekend ha conquistato il titolo tricolore nella pallacanestro maschile ai campionati italiani universitari primaverili disputati in Molise.

In primis a partire da chi ha vestito le casacche di Virtus, Andrea Costa, Ozzano e Olimpia Castello negli ultimi tornei di serie B Nazionale e Interregionale, ma anche chi ha giocato altrove come Manuele Solaroli, imolese di nascita (scuola Virtus Bologna) che quest’anno ha vestito la maglia di Omegna, sempre in B Nazionale.

Proprio Solaroli è stato il mattatore della finale che ha visto i giovani bolognesi avere la meglio sul Cus Milano, segnando 30 punti nell’atto conclusivo della manifestazione.

Una bella soddisfazione per l’esterno imolese, che era reduce dalla sua seconda stagione a Legnano, chiusa a oltre 7 punti di media a partita. Importante anche il contributo del regista della Virtus Imola Marco Barattini. Dopo una stagione altalenante, il giallonero si toglie una bella soddisfazione timbrando 15 punti nella finale e alzando il trofeo in qualità di capitano degli universitari. Sotto canestro ecco la coppia dei fratelli lughesi Martini. Il più piccolo, Lucio, ha giocato quest’anno con l’Andrea Costa arrivando fino ai playoff (9 punti nella finale universitaria), il più grande Giulio (6 punti) ha sudato la salvezza con la maglia di Ozzano, centrandola soltanto ai playout.

A chiudere il roster del Cus Bologna un quartetto di elementi della formazione dell’Olimpia Castello, reduce dal positivo torneo di B Interregionale chiuso con la salvezza centrata da neopromossa: l’ala grande Riccardo Galletti (4 punti in finale), le ali piccole Stefano Costantini (3) e Mattia Ferdeghini e infine il playmaker Alessandro Grotti.

