Basket: tanto pubblico alla prima con la canaletto. PRESENTE Il sindaco pinelli. Polisportiva Pontremolese, esordio degli Scoiattoli nella nuova palestra di Podenzana

Esordio al ’PalaPanigaccio’ di Podenzana per i piccoli Scoiattoli della Polisportiva Basket Aulla Pontremoli. I piccoli atleti di coach Gaetano Caracausi hanno ospitato i bambini del Canaletto della Spezia. Numeroso il pubblico accorso tra cui il primo cittadino di Podenzana, visibilmente emozionato nel vedere la nuova bellissima palestra comunale, appena inaugurata, già felicemente utilizzata dalle giovani generazioni. "L’attenzione ai bambini ed al loro futuro – sottolinea il primo cittadino Marco Pinelli – deve diventare prospettiva fondante, promuovendo l’approccio graduale all’agonismo e a una visione attenta alla loro formazione, al crescere in forma autonoma, responsabile e collaborativa, rispettando i ritmi di apprendimento e le difficoltà di ciascun bambino, accompagnando e sostenendo i valori di inclusione, accoglienza, integrazione e socializzazione". Anche il presidente Pietro Ferdani, presente alla prima uscita dei mini atleti, si è dimostrato molto soddisfatto: "La Polisportiva Pontremolese è fiera di aver contribuito a portare il minibasket ad Aulla e Podenzana dando una sana opportunità di crescita a bambini e ragazzi di questi territori. Ringrazio chi, all’interno della società, si è prodigato per far sì che si potesse iniziare questo percorso, il sindaco di Podenzana per l’ospitalità offerta nella nuova struttura per le partite e il primo cittadino di Aulla, Roberto Valettini, per averci appoggiato fin dall’inizio. L’invito caloroso che faccio a tutti i bambini e alle bambine della bassa Lunigiana è quello di provare a entrare nel mondo del minibasket, contattando la segreteria della nostra società".

