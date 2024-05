Basket Tempo di bilanci per il patron dei Legends La ricetta di Benfatto per rilanciare tutto il movimento

"Una delle più belle soddisfazioni dei primi dieci anni di attività, ottenuta solo con i ragazzi del territorio, ma è il momento di non pensare più al proprio orticello ma ad una programmazione per il rilancio del basket carrarese". A dirlo è Giorgio Benfatto (nella foto), il presidente dei Legends, che traccia un bilancio della squadra gialloviola ma pensa anche alla prossima stagione.

"Noi abbiamo allargato lo staff della società con un direttore sportivo (Giovanni Pennucci, ndr) e due allenatori di spessore (Antonio Fiorani e Guglielmo Rossi, ndr) e abbiamo disputato una ottima stagione, superando anche le difficoltà degli infortuni che, invece di scoraggiarci, ci hanno compattato ancora di più, così siamo arrivati alle final four in Coppa Toscana, settimi in campionato con la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo, la partecipazione ai playoff dove siamo stati eliminati dalla squadra che poi è arrivata in finale".

Nella prossima stagione i Legends si presenteranno con voglia e intenti più forti, ma sempre con i ragazzi del territorio: "Già con giocatori del territorio i costi sono molto importanti, non faremo voli pindarici, non prenderemo giocatori da fuori, ma cercheremo di investire in istruttori per fare crescere il basket locale. E’ bello fare i Legends, ma occorre programmare affinchè tutto non resti fine a se stesso".

