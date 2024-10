Basket, terza giornata in Divisione Regionale 2 con IES Pisa e GMV imbattute

Pisa, 24 ottobre 2024 – Terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, che vede GMV e IES Sport Pisa, ancora imbattute a punteggio pieno, e CUS Pisa Cosmocare, con una vittoria ed una sconfitta, inseriti nello stesso girone. Gioca in casa il solo GMV, sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano con la ostica BCL Lucca, mentre la IES Sport Pisa di coach Paolo Campani fa visita alla forte Bellaria Pontedera, pure a punteggio pieno, ed il rilanciato CUS Pisa Cosmocare gioca in posticipo sul campo della Brusa US Livorno.

GMV – La società di Ghezzano ha espugnato, a Livorno, il campo della Polisportiva Chimenti, ed ha fatto sabato scorso il suo esordio a Ghezzano, superando nettamente il quotato Valdera, messo sotto per tutto l’incontro e rialzatosi solo nell’ultimo quarto, senza peraltro evitare una sconfitta con 12 punti di scarto. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono ora attesi da una verifica importante, sempre sul parquet amico, con al BCL Lucca, che ha perso sabato scorso contro una ispirata IES. Per Badalassi (top scorer pisano sabato scorso con 24 punti) e compagni si tratta di un’occasione, da non sottovalutare, per mantenersi al comando.

IES SPORT – Pure in testa imbattuti, dopo la vittoria importante a Lucca, con Lazzeri Raimo e Fruzza in doppia cifra, i ragazzi di Campani, che hanno un quintetto da serie superiore, sono chiamati ad una verifica importante sul campo dell’altra capolista Bellaria Pontedera. Per Lazzeri e soci, che a Lucca hanno dimostrato freddezza e lucidità nei momenti topici dell’incontro, si tratta di un match impegnativo, ma con buone chance di tornare da Pontedera imbattuti.

CUS PISA – La rosa del team universitario, sempre targato Cosmocare, guidata dal neo coach Simon Giorgio La Pietra, è quella più giovane e sicuramente meno esperta tra le compagini pisane. Battuti al Pala Bastia dalla Liburnia Livorno, i gialloblù hanno conquistato i primi due punti contro La Cisa Pontremolese, compagine sicuramente meno esperta, ma da non sottovalutare. I gialloblù, sabato scorso con Padeletti, Ndjock e Galello in doppia cifra, cercano di continuare la serie positiva nel posticipo di lunedì, stavolta ancora sul campo di una storica società livornese, la Brusa US Livorno.