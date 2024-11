Basket, torna al successo a Livorno la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 10 novembre 2024 – Di nuovo a punti la IES Sport Pisa, al secondo successo in trasferta, sul campo insidioso della Libertas Liburnia Livorno, in occasione della quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno vinto nel finale, anche grazie alla freddezza del giovane Michele Argamante (classe 2006), che ha esordito in categoria con grande autorevolezza e 10 punti, 2 dei quali decisivi in lunetta a pochi secondi dalla sirena.

LA CRONACA – La cronaca vede le due compagini in perfetto equilibrio nei primi due quarti, con il punteggio che ha visto i biancocelesti avanti nel primo (13-17) e sotto di 2 punti nel secondo (39-37). Al rientro dopo il riposo, i ragazzi di Campani allungano fino a più 13 per poi chiudere il terzo periodo a più 8 (55-63), con un tiro da tre degli avversari a fil di sirena. Nell’ultimo, decisivo, quarto la Libertas Liburnia non si dà per vinta e, con tre conclusioni dall’arco, nei minuti finali, riduce lo svantaggio a meno 5. La IES sbaglia troppo e gli avversari, con un canestro ed una bomba, si portano in parità a meno di 1 minuto dalla conclusione. A 28 secondi dal termine il giovane biancoceleste Argamante subisce fallo, va in lunetta e segna i due liberi del vantaggio pisano (82-84). I padroni di casa però non mollano e, dopo un timeout, a 2,8 secondi dalla conclusione, trovano un tiro da tre su cui i blues commettono fallo. Ristori va in lunetta, ma segna solo uno su tre e, sull’ultimo tiro libero, il rimbalzo è per la IES, che vince.

I VALORI – La partita ha visto il quintetto di Campani giocare con grande intensitá offensiva e di squadra, come attesta il fatto che tutti sono andati a referto, con Villani, Fruzza, Raimo e Argamante in doppia cifra. Proprio quest’ultimo, classe 2006, è degno di nota per l'ottimo esordio, in cui si è fatto trovare pronto, determinato e decisivo, alla sua prima convocazione in Divisione Regionale 2.

Liburnia Livorno-IES Sport Pisa 83-84

Progressivo: 13-17, 39-37, 55-63

IES Sport Pisa: Villani 13, Tasca 2, Giusfredi 7, Fruzza 17, Izzo 4, Bonacci 3, D'Amico 3, Sciamanda 7, Veneziani 1, Raimo 17, Argamante 10. All.: Campani.