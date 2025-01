Basket, torna al successo il GMV in casa con Pontremoli, in Divisione Regionale 2

Pisa, 12 gennaio 2025 – Primo successo dell’anno, nella tredicesima e ultima giornata del girone di andata, per il GMV, con Pontremoli in Divisione Regionale 2, a pochi giorni dalla sconfitta di misura sul campo della Liburnia. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, nel gruppetto di testa in attesa del “recupero-spareggio” con AutoEtruria Volterra, hanno fatto proprio il match in virtù di un avvio di ripresa eccellente.

LA CRONACA – Con il GMV ancora privo del giocatore più esperto, Davini, la partita inizia con entrambe le squadre che commettono tanti errori difensivi, con l’andamento del punteggio in equilibrio ed il primo quarto che termina sul 20-21. Nel secondo quarto la musica non cambia, entrambe le difese si risistemano ed il match rimane sempre in equilibrio fino a pochi secondi dal riposo. Dopo l'ultimo tiro degli avversari, con 4 secondi all’intervallo lungo, Leoncini si fa tutto il campo fino a tirare una tripla che permette ai biancoverdi di prendere un lieve vantaggio (39-35). Al rientro dagli spogliatoi, sembra che ci sia una sola squadra in campo, quella di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli: i padroni di casa riescono ad imbastire buone azioni offensive, a contenere l'attacco avversario, anche grazie a qualche trama a zona, e prendono così un largo e decisivo vantaggio alla conclusione del terzo periodo (61-43). Nell'ultimo quarto, infatti, i biancoverdi riescono a permettersi il lusso di smettere di difendere, consentendo agli ospiti di recuperare terreno, pur senza mai riuscire ad avvicinarsi a Balestrieri e compagni, che mantengono un vantaggio finale a due cifre.

I VALORI – Sono ben dieci, su undici a referto, gli atleti di Ghezzano andati a segno nel corso dell’incontro, con Balestrieri e Badalassi in doppia cifra.

PROSSIMO IMPEGNO – La squadra di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli recupera, lunedì alle 21,15 sempre in casa, il match-spareggio per il primato nel recupero dell’undicesima giornata di andata, con i tradizionali avversari di AutoEtruria Volterra.

GMV-La Cisa Service Pontremolese 81-69

Progressivo: 20-21, 39-35, 61-43

GMV: Badalassi 19, Bellavia 9, Botto 5, Franceschi 9, Buttitta 3, Mendoza 6, Balestrieri 20, Woszczyk 2, Ferretti 2, Gorini, Leoncini 6. All.: Piazza.