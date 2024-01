Basket. Trappola Cavriago per Castelfranco

Divisione regionale 1, girone A: terzo impegno in una settimana per la Ottica Amidei Castelfranco, che ospiterà Cavriago domani alle 18. I modenesi, nel frattempo, hanno recuperato il match della quarta giornata vincendo d’autorità sul campo della Jolly Reggio Emilia per 61-80. Sarà un match da non sottovalutare per i ragazzi di coach Cilfone quello di domani, in quanto Cavriago è sì ultima in classifica, ma quando vede le maglie castelfranchesi solitamente si esalta. Impegno, invece, questa sera (18.30) per la Spv Vignola in trasferta sul campo di Castel Maggiore contro Happy Basket. Serie C unica: Modena Basket, dopo il successo di settimana scorsa a Parma, torna davanti al pubblico amico delle ’Ferraris’ per giocarsela contro Correggio (18.30). Le due formazioni sono a 2 punti l’una dall’altra.

Davide Ceglia