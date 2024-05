Basket Tre vittorie e dieci sconfitte. Audax, senza gloria la 2ª fase regionale per l’Under 17

Si è chiuso alla seconda fase, il campionato regionale silver dell’Under 17 dell’Audax. La formazione allenata dalla coppia Paolo Gallerini-Andrea Zanetti ha disputato una buona prima fase (nel girone G) chiudendo al terzo posto a quota 18 punti (14 partite, 9 vittorie e 5 sconfitte, 750 punti realizzati e 680 subiti) dietro il Cmc (28 punti) e il Cus Pisa (24 punti). Entrati di diritto nella seconda fase, quella per il titolo regionale (c’è anche la fase Coppa Toscana e la Coppa Primavera per le squadre classificate più in basso), nel girone N i gialloazzurri non sono andati oltre il sesto posto (su sette squadre ) con 6 punti in classifica (13 partite, 3 vittorie e 10 sconfitte, 598 punti realizzati e 727 subiti). La seconda fase era iniziata bene, con un successo esterno, ma poi un incredibile filotto di otto sconfitte consecutive ha compromesso tutta la stagione.

Il roster: Lorenzo Maneschi, Andrea Ferla, Manuel Alibani, Gabriele Fusco, Luca Cerone, Riccardo Francavilla, Filippo Giannarelli, Massimo Caro, Matteo Caro, Davide Caci, Edoardo Quadraccia, Sessa Giovanni.

ma.mu.