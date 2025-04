Basket Uisp: Finale provinciale tra Albergo Le Rose e Bench of Racing Montecatini

Va in archivio stasera la fase provinciale del massimo campionato di basket Uisp. Dopo la conclusione della stagione regolare, che ha visto l’Albergo Le Rose Lella Pistoia piazzarsi davanti a tutti con un bottino di 34 punti (e il miglior attacco e la miglior difesa), e i primi due turni playoff, ecco che il PalaCarrara è pronto ad ospitare (palla a due alle 19) l’ultimo capitolo, prima dell’inizio della fase regionale. Sul parquet di via Fermi, che per il secondo anno consecutivo fa da teatro a questo appuntamento, si sfideranno Le Rose e Bench of Racing Montecatini.

I termali partono da sfavoriti: dopo il secondo posto al termine della regular season, hanno avuto ragione di Hochi Team Pistoia e successivamente dei campioni in carica degli Augies Montecatini. Durante il suo cammino invece il Lella ha eliminato l’Audax Pistoia e Pieve a Nievole. La compagine guidata da coach Grandi è stata trascinata durante l’annata dal proprio pacchetto esterni, composto da giocatori del calibro di De Leonardo, Ferrari, Paci e Tesi, che hanno un passato di buon livello nelle categorie Fip. L’Albergo Le Rose sarà sicuramente motivato dalla voglia di riscattare il ko patito contro gli Augies nella finale provinciale del 2024.

Per Bench of Racing Montecatini, società nata la scorsa estate dalla fusione fra Borgo Benchwarmers e Racing 2002, la montagna da scalare assomiglia ad un Everest. Non a caso, i biancoblu hanno avuto ragione in entrambi i confronti stagionali e fino a questo momento hanno perso solamente una gara in stagione. Ma la formazione di coach Berti ha già dimostrato di poter ribaltare il pronostico, come accaduto in semifinale contro gli Augies. E poi, i ragazzi di Bench of Racing Montecatini sperano che si realizzi una delle regole non scritte dello sport: non sempre in una partita secca vince la squadra migliore sulla carta, ma quella più brava a interpretare quella determinata sfida.

Francesco Bocchini