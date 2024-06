Basket Uisp. Meda non concede nulla. Avellino deve arrendersi. Arriva la seconda Coppa

Un anno dopo Meda Basket fa di nuovo festa alle finali nazionali Uisp che si sono svolte a Rimini nello scorso fine settimana. La società del presidente Renato Rivaletto dopo una stagione positiva, in cui la formazione guidata da Luca Boschieri (assente in Romagna per motivi di lavoro) ed Emanuele Maffezzoni ha chiuso al secondo posto la stagione regolare del campionato Platinum, perdendo poi in semifinale play off contro i futuri campioni di EA Basket di San Giuliano, ha confermato il titolo nella Coppa Italia Arcobaleno. Dopo la fase preliminare, i brianzoli si sono qualificati alla semifinale contro Baby Santos vinta 58-56 grazie ai 19 punti di Montagnolo. Finalissima dal basso punteggio contro Avellino Boars. Meda sempre avanti e che scava il solco nei 10 conclusivi per il 42-33 che regala ai brianzoli il secondo titolo nazionale di fila.

Ro.San.