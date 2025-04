Basket, ultima in serie C per il CUS Pisa Cosmocare, di scena a Fucecchio

Pisa, 11 aprile 2025 – Ultimo atto della stagione, per il già retrocesso CUS Pisa Cosmocare, che saluta la serie C, domenica a Fucecchio, sul campo di una Folgore, ancora in lotta per la salvezza diretta, che ha perso di misura, sabato scorso, la chance per poter accedere ai play-off. Per i gialloblù, senza più stimoli di classifica, si tratta invece dell’ultima occasione per far vedere i propri valori, contro una squadra molto motivata, al termine di una stagione da dimenticare.

FOLGORE FUCECCHIO – Retrocessa sul campo lo scorso anno, la società biancoverde ha potuto mantenere la categoria acquisendo il titolo della Fides Livorno, da cui è arrivato il nuovo coach Marco Pistolesi, a cui è stato affidato un roster completamente rinnovato e ringiovanito. Accanto ai confermati esperti lunghi Menichetti, Gazzarrini e Tessitori, quest’ultimo con un passato in B, sono infatti arrivati da Livorno il quotato play Simone Orsini, la guardia Stefano Orsini e l’esterno Giachetti, l’esterno Calugi da Quarrata e la guardia Galligani da Altopascio. La Folgore ha stentato molto in avvio di torneo, ma, a differenza degli universitari, ha disputato un buon girone di ritorno, rischiando addirittura di agganciare i play-off e, dopo la sconfitta di misura a Sansepolcro, lotta, fino all’ultima giornata, per evitare i play-out ed agguantare la salvezza diretta.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata, di fronte al proprio pubblico, gli uomini di Scocchera erano stati in partita un solo quarto, consentendo alla Folgore Fucecchio di stravincere e di superare sul campo ed in classifica gli universitari, ridotti già all’epoca all’ultimo posto, sebbene in coabitazione. Da lì il CUS Pisa Cosmocare non si è più ripreso, perdendo di misura i primi due incontri del ritorno con le dirette concorrenti Garden Toscana Resort San Vincenzo e Romolini Dukes Sansepolcro, vincendo poi un solo incontro, a Firenze, e scivolando senza reagire nelle sabbie mobili della retrocessione. Anche nell’ultimo match casalingo con Valdisieve, ininfluente per la classifica, gli universitari hanno compromesso il match dopo la prima metà (-17 al riposo), senza però riuscire a rientrare mai in partita nella ripresa, pur limando lo svantaggio conclusivo.