Basket. "Un campo di pallacanestro per ogni quartiere»

"Vogliamo che in ogni quartiere di Pisa ci sia un campo da basket per promuovere un’aggregazione sana e sociale, che possa anche limitare la microcriminalità. A breve ne inaugreremo uno al parco Europa". È questa la proposta dell’assessore allo sport, Frida Scarpa, per valorizzare la pallacanestro cittadina e riqualificare i quartieri, spiegata durante la presentazione ufficiale del Cosmocare Cus Pisa, la squadra cittadina di basket, in Sala delle Baleari. La squadra del cherubino, impegnata in settimana con quattro allenamenti agli ordini del coach Andrea Scocchera, ha terminato il precampionato a Livorno e sabato esordirà nel campionato di serie C nazionale a San Vincenzo. "Voglio fare - ha detto il sindaco Michele Conti - un grande in bocca al lupo a questi ragazzi. L’amministrazione è vicina a voi e al Cus, un pezzo della nostra città che raccoglie tanti giovani e spesso li rende delle eccellenze sportive. Spero in futuro di poter leggere sui giornali dei vostri risultati". Alle sue parole fanno eco quelle dell’assessore allo sport, giovani e università Frida Scarpa, che aggiunge: "il basket ha bisogno di risorgere e confidiamo in voi. Speriamo poi che ci sia anche una squadra femminile".

L’assessore ha anche specificato come attualmente ci sia da lavorare ancora molto sugli impianti e che sia importante condividere spazi aperti al pubblico per fare sport. Da qui la proposta che ogni quartiere avesse il suo campo da basket: "a breve inaugureremo il primo campo al parco Europa: vogliamo che sia un segnale per promuovere un’aggregazione sana e una forma positiva di socialità che può essere anche un buono scudo contro la microcriminalità. I giovani devono capire - conclude Scarpa - che lo sport è sempre un’aggiunta positiva".

"La nostra avventura come Cosmocare Cus Pisa - afferma Enrico Russo, responsabile sezione basket del Cus Pisa - è nata per valorizzare i pisani amanti del basket e gli studenti che vengono qui per studiare praticano questo sport. Siamo partiti nel 2018 dall’ultima categoria e nel 2021 promozione serie C nazionale. L’obiettivo è rafforzare il progetto e attrarre sempre di più gli studenti, oltre a dire ai pisani che praticano basket ad alto livello che non serve emigrare. Il Cus - conclude il responsabile del basket - deve promuovere la possibilità di studiare a buoni livelli e praticare sport con bei risultati".

Giuliano Pizzanelli, presidente del Cus Pisa, ha portato il suo saluto ai giocatori spiegando che la realtà cresce ogni giorno. "Abbiamo 3500 tesserati e dal 1 settembre al 30 siamo a 1500 tesserati. Non fatevi spaventare dalle difficoltà, vi voglio ricordare che tra i giocatori di basket che studiavano a Pisa c’è stato un tale Carlo Azeglio Ciampi, magari non è passato alla storia come giocatore ma è diventato Presidente della Repubblica. Impegnarvi nello sport e nello studio, come propone il Cus, non è mai tempo sprecato".

Ecco i nomi dei ragazzi che compongono la Cosmocare Cus Pisa: Andrea Colombini, Federico Madeo, Luca Cecconi, Ismael Ciano, Cosimo Cosci, Jacopo Giannelli, Ludovico Quarta (Capitano), Daniel Spagnolli, Nikola Carpitelli, Belmin Corbic, Lorenzo Padeletti, Francesco Burgalassi, Alessandro Apolloni.

