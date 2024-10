Basket, un ottimo GMV schiaccia in casa il forte Valdera in Divisione Regionale 2

Pisa, 20 ottobre 2024 – Esordio convincente in casa per il GMV, nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2: contro l’esperto e quotato Valdera, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno sempre condotto il match, con un vantaggio che ha superato i venti punti, per attestarsi sui dodici conclusivi. Badalassi e compagni mantengono così l’imbattibilità nel torneo.

LA CRONACA – La partita è in realtà iniziata in equilibrio, con un ritmo sostenuto da ambo le parti: una buona difesa, qualche tiro fortunato e in più alcuni errori avversari, lasciano ai biancoverdi un vantaggio di cinque lunghezze alla fine del primo quarto (18-13). Nel secondo aumenta la fiducia di Davini e soci, che riescono a fare buone azioni offensive, e, soprattutto, a bloccare molte avanzate del Valdera, che non sembra proprio in giornata: si va così al riposo con un vantaggio a due cifre per i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli (33-20). Al rientro dall'intervallo il GMV non molla e continua a difendere bene, innervosendo i blasonati avversari, che sbagliano anche le conclusioni più semplici, consentendo ai padroni di casa di Ghezzano la fuga decisiva alla fine del terzo periodo (49-25). Nell'ultimo quarto i biancoverdi di casa ripartono forte nei primi minuti, con un parziale di 5-0 che porta a 29 lunghezze il massimo vantaggio, poi si rilassano troppo. Gli avversari mostrano i denti e la loro vera identità, mettendo pressione a tutto campo e la loro ottima capacità offensiva, tanto che piano piano salgono con il punteggio; fortunatamente per i ragazzi di Piazza, Valdera non riesce nell'impresa della rimonta e la gara finisce con il GMV sempre in vantaggio a due cifre (62-50).

I VALORI – Ben dieci gli atleti biancoverdi a segno, con Balestrieri e Badalassi in doppia cifra. Quest’ultimo, con 24 punti segnati, 4 su 4 da tre e 5 su 10 da due, è il top scorer della partita, autentico match winner per i ragazzi del presidente Benedettini.

GMV-Pallacanestro Valdera 62-50

Progressivo: 18-13, 33-20, 49-25

GMV: Davini 4, Bini 6, Spagnoli, Botto 6, Leoncini 1, Buttitta 1, Balestrieri 11, Ferretti 2, Mendoza 5, Badalassi 24, Abruzzese, Woszczyk 2. All.: Piazza