Basket, una IES Pisa sfortunata perde dopo un overtime a Lucca, in Divisione Regionale 2

Pisa, 22 gennaio 2024 – Sfortunata prova della IES Sport Pisa, nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone C: i ragazzi di coach Paolo Campani hanno perso dopo un tempo supplementare sul campo del Lucca Academy Basket, che ha così scavalcato in classifica i biancocelesti, al termine di un match in equilibrio, volto all’overtime in favore dei padroni di casa, forse anche per una dubbia decisione arbitrale. LA CRONACA – In una partita molto intensa, giocata da entrambe le compagini con difese molto attente e fisiche, partono avanti i blues (10-14), in un’alternanza di punteggio che vede le due squadre sostanzialmente in equilibrio per tutti i quaranta minuti. Trovata, a 8 secondi dalla sirena conclusiva, la tripla del pareggio con Bonasera, il quintetto di Paolo Campani e Federico Marazzato riparte bene nel supplementare, andando avanti di 5 punti, ma gli avversari non ci stanno e piano piano recuperano fino ad arrivare a +1. Un dubbio fallo antisportivo fischiato ai biancocelesti, su una palla intercettata dai lucchesi, consente ai padroni di casa di segnare due liberi ed i seguenti due punti, portandosi quindi a +5, a 40 secondi dalla fine. Nel risicato scampolo di gara, i giocatori pisani tentano il tutto per tutto, ma senza esito. “Un peccato -osserva coach Paolo Campani- perché è stata una partita molto tirata e giocata molto bene in difesa, su un campo alquanto difficile”. Lucca Academy Basket-IES Sport Pisa 69-63 Progressivo: 10-14, 35-31, 46-43, 59-59. IES Sport Pisa: Fedeli, Tasca 4, Giusfredi 8, Bonasera 19, Bandino, Betti 8, Gravina 1, Bonacci 6, Vianelli, Veneziani 13, Haveriku, Gennai 4. All.: Campani GC