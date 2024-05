Basket under 17. Sankare ne segna 34, ma la Vis è eliminata

Si ferma ai quarti di finale l’avventura della Vis 2008 alle finali nazionali Under 17 Eccellenza: dopo un girone da imbattuti con tre successi in altrettante partite disputate, i ragazzi allenati da coach Santi sono stati eliminati da Varese Academy al termine di una gara equilibratissima, decisa nel finale con un parziale di 19-13 nell’ultimo quarto in favore dei lombardi. Alla Vis non sono bastati i 34 punti e i 18 rimbalzi in 40 minuti di Sankaré, e alla fine il punteggio ha visto prevalere 83-78 Varese, trascinata a sua volta dai 35 punti del talento Bottelli. Per il gruppo dell’Under 17 termina così una stagione positiva, chiusa con un risultato per certi versi inaspettato, considerato che diversi elementi del roster sono dei sotto età.

Oltre a Sankaré, che ormai non ha più bisogno di presentazioni, per il futuro occhi puntati su Susanni, altro prospetto interessante.