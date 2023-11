Basket Under 19: chiusa la prima parte della Next Gen Cup. La Unahotels batte Brindisi L'Under 19 Unahotels conclude la prima parte del girone della Next Gen Cup con due sconfitte e una vittoria. La rimonta di Brindisi non è sufficiente per impensierire i biancorossi. Prossimi incontri per strappare il pass per le fasi finali.