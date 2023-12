Basket: Under 19 ieri sconfitta di misura da Sassari, ma era entrata in campo già sicura di essere out. Unahotels eliminata dalla Next Gen Cup Una sconfitta per l'Under 19 di Menozzi alla Next Gen Cup, nonostante una buona prova di Yadde e Omer Suljanovic. Sassari riesce a pareggiare a 20'' dal gong, ma un punto regolamentare e un tiro sbagliato a 4'' decretano la sconfitta.