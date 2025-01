Basket under 19. Raggisolaris Academy vince anche a Firenze

La Raggisolaris Academy inaugura il 2025 e il girone di ritorno vincendo in casa della Firenze Basket Academy, aggiudicatosi un match molto combattuto. Ultimo quarto in equilibro, interrotto dal canestro di Naccari del 75-74 ad 1’32’’ dalla fine. A chiudere i conti sono Bendandi (1/2) e Ndiaye (2/2) dalla lunetta, fissando il 78-74 finale, che significa tredicesima vittoria in quattordici gare disputate. Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà lunedì 13 gennaio alle 20.30 in casa con la Vis 2008 Ferrara.

Classifica: Raggisolaris Academy* 26; Pistoia 2000* 22; Virtus Bologna 20; Bsl San Lazzaro e Vis 2008 Ferrara 16; Basket Forlì, Biancorosso Empoli e Victoria

Libertas Pesaro 14; Virtus Siena 12; Firenze Basketball Academy* 10; Pino Basket Firenze* 8; Don Bosco Livorno 6; Etrusca San Miniato e Basket Santarcangelo 4. *una gara in più