Basket under19. Gli Angels crollano al PalaSgr con Siena

Niente da fare per l’Under 19 Eccellenza Angels nel match interno contro la Virtus Siena. Ai giocatori di coach Serra manca l’ultimo acuto e al PalaSgr il tabellone segna un 57-65 sinonimo di grande battaglia. I clementini, sotto a metà partita sul 22-33, non demordono e provano a recuperare, arrivando nel finale anche al -5 grazie a una bella tripla di Macaru con un minuto e mezzo da giocare. Da quel 53-58, però, i toscani scattano nuovamente avanti e chiudono l’incontro grazie soprattutto alla tripla di Bartelloni. Il tabellino: Capelli, Sankarè ne, Pivetti, Amaroli, Benzi 2, Baschetti 12, Macaru 16, Ka, Mainetti 4, Pennisi 3, Frisoni 20, Mariotti. All.: Serra. Niente partita intanto per l’Under 17, che ha rimandato al 25 gennaio il match interno con la Bakery Piacenza valevole per la terza giornata di ritorno. Il prossimo impegno è quello di Reggio Emilia del 13 dicembre, mentre l’Under 19 giocherà a Firenze il 9.