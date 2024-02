Basket, Unieuro Forlì batte Urania Milano: è la settima vittoria consecutiva

Forlì supera anche l’Urania Milano e trova la settima vittoria consecutiva. Gli uomini di Antimo Martino si impongono per 73-59 al termine di una sfida combattuta di fatto fino alla pausa lunga. Quattro uomini in doppia cifra per i forlivesi, che allungano così in vetta alla classifica a +6 sulla Fortitudo.

La Pallacanestro 2.015 parte piano e accusa il gioco sotto canestro dell’Urania (8-15). Sono Pascolo e Cinciarini a suonare la carica (20-19), nelle fasi finali di un primo quarto comunque ben poco frizzante. Energia ed intensità aumentano con lo scorrere del match e Milano trova il modo di portarsi ancora avanti (25-29).

È solo prima dell’intervallo che l’Unieuro si fa consistente e rimette la testa avanti con un break di 8-0 (37-33). Gli ospiti restano in scia fino a metà del terzo periodo (46-41), prima che Forlì prenda il largo. Pascolo segna e cattura rimbalzi e la bomba di Cinciarini vale il primo vantaggio in doppia cifra (57-46). L’Urania è al palo, non segna più e i biancorossi ne approfittano per allungare ulteriormente: 9-0 in avvio di ultima frazione e punteggio sul +19 (67-48). Il resto del match è pura gestione.

Il tabellino

Unieuro Forlì 73 – Wegreenit Urania Milano 59

UNIEURO FORLÌ: Allen 3 (0/4, 1/3), Cinciarini 12 (3/4, 2/6), Valentini ne, Zampini 14 (2/5, 1/3), Tassone 2, Johnson 14 (5/10, 0/3), Pascolo 11 (4/4), Zilli 4 (1/7), Pollone 8 (1/1, 2/5), Munari, Zilio, Radonjic 5 (1/1, 1/2). All. Martino.

WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi ne, Potts 8 (1/3, 1/3), Piunti, Amato 7 (1/2, 1/5), Lupusor 11 (2/6, 1/2), Montano 9 (2/4, 1/5), Landi 2 (1/3, 0/1), Bonacini 3 (1/2, 0/1), Beverly 15 (5/10, 0/1), Severini 4 (2/5), Cavallero (0/1). All. Villa.

Arbitri: Gagliardi, Moretti, Giovannetti. Parziali: 20-19, 27-33, 58-48. Note - T2: Forlì 17/36 (47%), Milano 14/36 (42%); T3: Forlì 7/22 (32%), Milano 4/18 (22%); TL: Forlì 18/21 (86%), Milano 17/22 (77%). Rimbalzi: Forlì 37 (7 offensivi), Milano 35 (8 off.). Usciti per 5 falli: Allen, Amato. Spettatori: 3.160.