Basket Unieuro-Milano 94-74: Forlì si prende il terzo posto con Cantù

Forlì, 30 marzo 2025 – Forlì fa la voce grossa nello scontro diretto con Milano e si prende il terzo posto della classifica insieme a Cantù. Tutto sin troppo facile per l’Unieuro, che si impone per 94-74 in una gara mai in discussione.

Perkovic è l’mvp della sfida, con 33 punti in 24’. La Pallacanestro 2.015 parte bene sfruttando i blocchi (12-5), ma deve fare i conti con Gentile e Ndzie (19-19) quindi, dopo aver toccato il +8 (29-21) in avvio di seconda frazione, con la presenza di Udanoh nel pitturato (34-30). Poi però i biancorossi ‘stappano’.

Negli ultimi 4’30” prima della pausa lunga, l’Unieuro è a dir poco frizzante e imbastisce un break complessivo di 24-5 che vale addirittura il +23 (58-35) a metà gara. Uomini di Martino che non palesano poi segnali di cedimento nel corso del terzo quarto. Quando, anzi, il divario si amplia ulteriormente. Perché l’Urania è nervosa, non trova mai la via del canestro e i biancorossi tengono facilmente in pugno le redini della sfida: 71-43 a metà tempo, quindi ecco anche il massimo vantaggio sul +33 (78-45). Nell’ultima frazione, i meneghini non andranno oltre il -20 negli ultimi secondi.