Basket Unieuro cade a Rieti per 79-68

Forlì, 6 aprile 2025 - Forlì cade al PalaSojourner di Rieti per 79-68 e lascia così per strada punti pesanti in chiave classifica, con la Real Sebastiani che aggancia il quarto posto insieme a Cividale e Verona.

L’Unieuro paga a carissimo prezzo una prima parte di gara senza capo né coda sui due fronti di gioco, mentre gli avversari prendevano il largo con una grande precisione al tiro. Subito partenza shock per gli ospiti. Il primo canestro dal campo arriva dopo 6’40” con Rieti che è già volata sul +15 (17-2). L’ingresso di Pollone prova a dare la scossa (19-9), ma un break casalingo di 11-0 vale il +21 (30-9) dopo 3’ nel secondo quarto. I sabini raggiungono poi addirittura il +26 (41-15), con una Forlì a dir poco passiva e remissiva che raccoglie qualcosa dal solo Harper (10 punti alla pausa lunga).

Rieti tocca il +28 (51-23) al rientro dalla pausa lunga. Non segna però mai dal campo nel terzo parziale e l’Unieuro si avvicina fino al -15 (55-40) grazie ad una difesa a tutto campo e battezzando un quintetto ‘standard’. Trovata finalmente anche continuità offensiva, i biancorossi riaprono i giochi: 61-56 a -4’55”. Rieti riesce però a mantenersi a distanza di sicurezza presentandosi ben otto volte in lunetta nel finale, anche senza una grande precisione.