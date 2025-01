Basket, Unieuro-Torino 80-61: i forlivesi rialzano la testa

Forlì, 29 gennaio 2025 – Forlì rialza la testa dopo il brutto passo falso di Livorno. I biancorossi regolano Torino per 80-61 nel turno infrasettimanale, facendo la voce a grossa a cavallo della pausa lunga, con un parziale che mette all’angolo gli avversari. Ben sei uomini in doppia cifra tra le fila dei padroni di casa, Cinciarini il top scorer con 16 punti.

Primo quarto soporifero, con la Pallacanestro 2.015 che trova la retina col contagocce e Torino pericolosa col solo Taylor: 15-14 dopo 10’ di gioco. Biancorossi di casa ancora più sterili nella seconda frazione, con gli ospiti che riescono anche a mettere la testa avanti: 18-21, poi 24-25.

Negli ultimi 3’ del primo tempo, però, ecco lo sprint Unieuro: mortifero break di 13-0 e punteggio sul 37-25 all’intervallo. Nel terzo periodo, poi, Cinciarini e compagni mettono le ali: subito +18 (43-25), quindi il divario si amplia addirittura fino al +23 (65-42) del 30’. Un colpo letale per qualsiasi velleità della Reale Mutua, che esce di fatto dalla partita. In seguito, ci sarà tempo per toccare il massimo vantaggio sul +26 (73-47) a 7’10” dalla sirena.