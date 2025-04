Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2

Pisa, 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, che perde l’ultima occasione utile per evitare la posizione di fanalino di coda in classifica, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Nella penultima giornata della regular season, opposti ad un Bellaria Pontedera già salvo, gli universitari, attesi da certi play-out per la permanenza in categoria, hanno lottato punto a punto, per tutto il match, prevalendo nella prima parte e cedendo per un solo canestro nella seconda.

LA CRONACA – Scesi in campo con Di Lernia, Gallucci, Donati, Caione e Coppi, gli uomini di Bizzarri condividono la testa alternativamente con gli avversari nel primo quarto, chiuso sul 17-18, trascinati da un ispirato Gallucci, autore di 9 punti ed 1 tripla. Nel secondo il CUS serra le maglie in difesa e, con un parziale di 16-12, frutto di 5 punti di Di Lernia, 4 di Padelletti, 3 di Donati e Calderelli, passa in vantaggio. Al riposo sul 33-30, gli universitari cedono di un solo canestro nel terzo periodo (18-20), con 6 punti di Donati, iniziando il quarto conclusivo in vantaggio di una lunghezza (51-50). Nel parziale decisivo, il Cosmocare CUS si tiene in partita grazie ai 7 punti di Caldarelli, ma gli ospiti riescono ad interpretare meglio i minuti finali, trovando in lunetta i punti del sorpasso.

CUS Pisa Cosmocare-Bellaria Pontedera 66-68

Parziali: 17-18, 16-12, 18-20, 15-18

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 6, Di Lernia 12, Gallucci 11, Donati 9, Berni, Caione 3, Caldarelli 12, Padeletti 8, Vidal, Carrozzo 2, Coppi, Galello 3. All.: Bizzarri