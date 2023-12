Basket, uno sfortunato GMV perde nel finale a Pistoia, in Divisione Regionale 2

Pisa, 21 dicembre – Sfortunata prova del GMV, nella decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ultima dell’anno, nello spareggio per la terza posizione a Pistoia, in casa del Basket Wolf: i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno lottato alla pari con i forti avversari, prendendo anche la testa, in alcuni momenti del match, finendo sconfitti per un’inezia nella volata finale. LA CRONACA – Il match inizia con la squadra di casa molto aggressiva e fisica, ma i ragazzi di Ghezzano superano lo sbandamento subito in avvio, si riorganizzano e, grazie anche ad uno splendido 3 su 3 nelle triple di Mendoza, riescono a rimanere in partita, chiudendo il primo quarto in sostanziale parità (15-14). Il secondo periodo inizia con i biancoverdi nettamente più aggressivi e collaborativi in difesa, riuscendo a tenere basso il punteggio degli avversari (solo 8 punti per Basket Wolf in dieci minuti): si va così al riposo sul punteggio di 23-29, che premia i ragazzi di Cinzia Piazza con un vantaggio non trascurabile di 6 lunghezze. Al rientro dall'intervallo lungo, Pistoia scende in campo molto determinata, recupera molti palloni e mette a segno un parziale di 7-0 nei primi 3 minuti, che consente ai padroni di casa di mettere la freccia. Il GMV corre tuttavia ai ripari, tampona l’emorragia, ma non riesce a riportarsi avanti ed il terzo periodo termina in equilibrio (46-45). Nell'ultimo quarto, entrambe le squadre entrano più agguerrite che mai, vengono commessi degli errori da una parte e dall'altra, per eccesso di agonismo e per la stanchezza: la partita va avanti punto a punto fino ai secondi conclusivi, in cui il quintetto di Cinzia Piazza, stanco dopo una partita di elevata intensità, è meno lucido dei padroni di casa, che, con soli 3 punti di scarto, conquistano vittoria e terzo posto. I VALORI – Grande impegno, soprattutto in difesa, per i giocatori biancoverdi; da segnalare in doppia cifra le seconde linee Mendoza e Botto, rispettivamente con 14 e 12 punti. Wolf Basket Pistoia-GMV 59-56 Progressivo: 15-14, 23-29, 46-45 GMV: Farnesi, Davini 8, Bini 3, Ferretti, Botto 12, Cristiano, Leoncini, Berni, Buttitta 9, Balestrieri 6, Mendoza 14, Badalassi 4. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli