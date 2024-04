Basket, va al CUS Pisa su Carrara gara uno dei play-out per la permanenza in C

Pisa, 21 aprile 2024 – Inizia con il piede giusto il Cosmocare CUS Pisa, che, in gara uno del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, supera di misura il Centro Minibasket Carrara, al termine di quaranta minuti molto combattuti, in cui le due squadre si sono alternate al comando, con ben tredici cambi di leadership. LA CRONACA – Sceso in campo con Fiorindi, Buzzo, Giannelli, Carpitelli e Quarta, a cui Carrara ha risposto con Russo, Suriano Simoncini, Sequani, Fiaschi e Pipolo, il quintetto universitario ha subito ingaggiato una lotta punto a punto con gli avversari, trascinati da un ottimo Russo, autore nel primo quarto di 10 punti (2 triple), a cui i padroni di casa hanno risposto con 7 punti di Carpitelli, 6 di Quarta (2 triple) e di Buzzo. Chiuso il primo periodo sul 24-22, i cussini si rilassano nel secondo, con Carrara che si porta avanti con Melegari e Pipolo, ma due triple di Cosci danno il là al ritorno dei gialloblù, che vanno al riposo sul 42-41. Al rientro dopo la sosta lunga, il match riprende con le difese protagoniste, e sono Quarta con 5 punti (1 tripla) e Carpitelli con 4, a tenere a galla l’attacco cussino, con il terzo periodo che si chiude sul 56-54. Nell’ultimo parziale, il punteggio si fa altalenante, e Giannelli, con 7 punti (1 tripla), seguito da Buzzo con 5 (1 tripla), consentono agli universitari di disputare la volata, in un convulso finale che vede i padroni di casa prevalere per 72-69. Tutti a segno gli otto atleti pisani scesi in campo, con quattro in doppia cifra, Giannelli, Buzzo, Quarta e Carpitelli. GARA DUE – E’ ancora lungo il cammino del quintetto di Vincenzini verso la salvezza, con gara due in programma ancora al PalaCus, mercoledì 24 alle 21. Un altro successo potrebbe mettere a disposizione dei gialloblù ben due match point, nelle gare di Carrara, con eventuale bella nuovamente a Pisa. CUS Pisa Cosmocare-Centro Minibasket Carrara 72-69 Parziali: 24-22, 18-19, 14-13, 16-15 Cosmocare CUS Pisa: Cerulli, Fiorindi 6, Cosci 6, Colombini 2, Trapani, Buzzo 14, Corbic, Spagnolli 3, Viviani, Giannelli 16, Carpitelli 11, Quarta 14. All.: Vincenzini. CMC Carrara: Russo 11, Suriano Simoncini 8, Sequani 14, Fiaschi 8, Mancini 9, De Angeli, Cirillo 4, Melegari 6, Pipolo 9, Torre, Nannetti, Sessa. All.: Bertieri.