Basket, Valentini ai saluti: "È stato meraviglioso"

Il playmaker Fabio Valentini ha annunciato la fine della sua esperienza con la Pallacanestro 2.015. Il giocatore di Casale Monferrato, dopo due campionati nel club biancorosso, con un post sulla propria bacheca Facebook ha salutato la società di via Corridoni e i tifosi. "Grazie. Semplicemente grazie – scrive il 25enne –. Un’altra stagione in bacheca, ricca di gioie, una Coppa Italia, il mio primo trofeo da giocatore".

Segue un’analisi schietta del suo contributo dato alla causa forlivese: "Un anno complicato dove non sono riuscito a trovare la continuità dell’annata scorsa, ma questa stagione è stata indimenticabile". Poi il commiato con un ricordo commosso: "Un gruppo di ragazzi meravigliosi, una città meravigliosa, dei tifosi meravigliosi. "Non mi stanco mai di te, magico Forlì alè".

Arrivato sotto San Mercuriale nell’estate del 2022 dopo diverse stagioni nella squadra di casa del Monferrato ha contribuito con la sua velocità ed aggressività a scrivere belle pagine sportive nella storia del basket forlivese. Sono 82 le partite disputate da Fabio Valentini con la maglia biancorossa per complessivi 1991 minuti e 743 punti. Un primo campionato brillante, seguito da uno in chiaroscuro, ma in cui il playmaker piemontese non ha mai fatto mancare il suo impegno nel gioco e nel supporto ai compagni.

Gianni Bonali