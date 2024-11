Basket. Vela al cardiopalma. Pistoia stesa nel finale

vela viareggio

75

wolf pistoia

73 dts

VELA: Spilotro, Spinelli 16, Ghiselli 6, Mori 23, Lopes Siera 10,Bartelloni, Nieri 6, Romani, Bo 14, Altilio, Giannecchini. All. Bonuccelli N.

PISTOIA: Amerighi 4 , Martini 13, Ieri 4, Aquili 13, Bartalini 2, Sevieri 2, Evotti, Guarducci, Nesti 3, Cappellini 1, Greco 3, Pierattini 28. All. Toccafondi.

Arbitri: Ciabattini di Terranuova Bracciolini e Galeotti di Vicchio.

Note: parziali 25-17; 40-42; 61-55; 69-69; 75-73.

CAMAIORE – È servito un tempo supplementare ma la seconda vittoria del Vela è arrivata. Lottata fino all’ultimo da entrambe le due contendenti intenzionate a vincere ad ogni costo. Una bella partita che ha divertito il pubblico, per la sua incertezza, fino all’ultimo secondo. Un incontro praticamente alla pari se si escludono i primi dieci minuti quando il Vela è sembrato dover dominare portandosi subito avanti di ben dodici punti e mantenendone ben otto alla fine (25- 17). Troppo bello per essere vero. Infatti appena rientrati in campo subito due triple degli ospiti che poi riescono addirittura a portarsi avanti di due (40-42) al momento di andare al riposo. Tutto ancora da giocare insomma, con il terzo quarto che si chiude con un bel 61-55. I ragazzi del Wolf però non ci stanno e, mai domi, riescono a portarsi in parità sul 65-65 per poi terminare ancora sul pari (69-69) i 40 minuti regolamentari. Al supplementare i padroni di casa dimostrano maggiore tranquillità e determinazione con Spinelli che mette subito a segno una tripla e che, con ancora un suo tiro libero ed un canestro di Mori, trascina i propri compagni alla vittoria.

Eraldo Di Simo