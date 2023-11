Basket. Vela, l’occasione di fare i primi punti. Si gioca a Viareggio

Il Vela ancora a digiuno di vittorie cerca la prima stasera contro il Bellaria Pontedera approfittando dell’infrasettimanale per la quinta di andata. Una partita che, per il perdurare dell’inagibilità del parquet di Camaiore, sarà giocata allo Zappelli di Viareggio (ore 21) nella tensostruttura intitolata all’indimenticabile Massimo Colombi. Quaranta minuti molto importanti per entrambe le contendenti ultime in classifica ancora a zero punti; una situazione delicata che rende facile intuire su come saranno affrontati. Insomma, si prevede una vera e propria lotta. Preparazione breve per i ragazzi di Bonuccelli con la solita promessa (sinceramente finora rispettata) di dare il meglio di ciò che sono in grado di fare. Tra chi li segue sempre con affetto e passione c’è grande attesa e saranno in molti ad incoraggiarli e spronarli a raggiungere il primo successo stagionale.

e.d.s.