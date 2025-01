Basket. Versilia, avanti tutta. Altra sconfitta per la Pfv

Si chiude con una vittoria il girone d’andata del Versilia nel campionato di Seconda Divisione maschile: i neroarancio hanno battuto 60-53 il Liburnia Livorno al termine di una partita emozionante e combattuta dall’inizio alla fine. Il Versilia è partito forte, cercando di piazzare l’accelerata decisiva già dalle prime battute (+11 nel secondo quarto) ma senza riuscire a tenere a distanza il rientro dei labronici. Si va negli spogliatoi con i pietrasantini avanti di un solo punto (30-29) prima della battaglia nel terzo e quarto tempino che alla sirena ha incoronato con pieno merito i ragazzi di Diaco, che in classifica hanno messo un po’ di luce tra sé e la zona playout.

In serie C femminile, invece, si registra un’altra sconfitta per la Pallacanestro Femminile Viareggio, che a Pisa è stata battuta con il punteggio severo di 60-29.