Basket, verso i quarti dei playoff. Trullo si complimenta per il primo posto: "Halley molto brava nei Play in Gold»

Con la vittoria in casa della Virtus Roma, la Halley Matelica ha chiuso il Play in Gold al primo posto in classifica e, come testa di serie numero 1 del tabellone dei play off, se la vedrà nel primo turno contro il Ferentino dell’ex biancorosso Samuele Polselli. Ma prima che scatti l’ultima fase della stagione bisognerà attendere ancora più di due settimane per lasciare spazio alle finali nazionali Under 19. "Ci siamo guadagnati il diritto di giocare tutti i play off col fattore campo a nostro favore – dice il tecnico della Halley, Antonio Trullo – ma ho vinto campionati partendo da dietro e ne ho persi partendo dal primo posto: è un buon vantaggio, però non significa nulla, perché ora inizia un altro campionato. Eravamo arrivati primi con 4 punti sulla seconda nella prima fase; poi, per via di una formula davvero astrusa siamo dovuti ripartire dal quinto posto. Tuttavia siamo arrivati comunque primi: penso che sia stato un grande risultato e di questo mi complimento con la squadra, con la società che ci ha sempre supportato e con i tifosi. Ora stare fermi per 17 giorni non è il massimo, ma sarà così per tutti. Avremo tempo di preparare la gara con Ferentino, una squadra forte che soprattutto in casa è molto insidiosa. Ma nei play off non c’è nulla di facile. Finora abbiamo fatto benissimo, adesso bisogna continuare così". Ferentino arriva dal Play in Silver, dove è giunto secondo alle spalle di Porto Recanati.

Ecco gli altri accoppiamenti: Senigallia (4° posto nei Play in Gold) contro Loreto Pesaro (5° posto); Virtus Roma (2° posto) contro l’Attila Junior Porto Recanati (1° posto nel Play in Silver); Bramante Pesaro (3°) contro Fiumicino (6° posto).

m. g.