Basket. Vignola passa a Cento e chiude al primo posto

Serie C unica, girone play-out: altra sconfitta per Modena Basket (Nasuti 15, Taddei 12, Casu 11), che cede 75-57 a Novellara. Mo.Ba conduce alla fine del primo tempo (31-32), ma Novellara domina a rimbalzo a partire dalla terza frazione, mettendo in difficoltà gli ospiti. I reggiani, spinti dalle triple del trio Doddi-Folloni-Rinaldi, puniscono la difesa avversaria ed indirizzano l’incontro.

Divisione Regionale 1, girone A: con il 41-80 ottenuto a Cento, la SPV Vignola (Cappelli 22, Betti 11, in foto) chiude al primo posto il girone A, in attesa delle prossime (ed imminenti) ’Final-4’ per giocarsi il salto di categoria. Senza storia il match in casa della Benedetto.

Serie B femminile, semifinali nazionali: la Wamgroup Cavezzo (Verona 18, Costi 14, Calzolari 12) vince il match di andata contro la Virtus Ariano Irpino (AV) per 68-54. A dettare i ritmi del gioco solo le campane, che impostano bene il proprio gioco mantenendo sui binari dell’equilibrio la contesa per oltre 30’ (47-47). Cavezzo, però, trascinata dalla carica dei numerosi tifosi presenti, piazza un perentorio 21-7 di break in ultima frazione, prendendosi l’inerzia della serie e racimolando 14 lunghezze di margine in vista del ritorno. Successo casalingo anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Melloni 19, Palmieri 18, Koral 11, Zarfaoui 10), che piegano 65-59 la Edelweiss Albino (BG). Dopo un primo quarto passato a rincorrere (7-19), le Sisters escono allo scoperto costruendosi il vantaggio prima e dopo l’intervallo; alla sirena finale è +6, con il tesoretto da portarsi in Lombardia sabato sera.

Davide Ceglia