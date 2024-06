Basket. Vignola sfida Crei per la finale. Nel femminile Cavezzo-Piumazzo

Fine settimana a dir poco determinante per le rappresentative della nostra provincia, sia in Divisione Regionale 1 che in Serie B femminile. Cominciando dagli uomini, la Scuola Pallacanestro Vignola scenderà in campo questa sera alle 18 al Palasport di Savignano sul Panaro (via Emilia Romagna, 679) per la semifinale regionale contro Crei Granarolo (quarta classificata girone B).

In palio l’accesso alla finale di domani (ore 20.30, contro la vincente tra Pallacanestro Budrio e Vis Persiceto), mentre sarà stagione finita per la formazione che uscirà a mani vuote. I modenesi di coach Landini sono una (se non la) delle formazioni più in forma del momento, avendo chiuso in vetta al girone A una prima parte di campionato da 23 vittorie in 32 partite disputate; il pubblico amico sarà certamente un fattore per inseguire il salto di categoria, ed i giallo-neri non vorranno farsi scappare questa ghiotta occasione.

In Serie B femminile, invece, è tempo di gare-2 per Wamgroup Basket Cavezzo e Basketball Sisters Piumazzo, alla ricerca entrambe di un posto in finale nei rispettivi concentramenti nazionali. Piumazzo sosterrà il proprio impegno questa sera alle 20.30 sul campo della Edelweiss Albino (BG); le ragazze di coach Palmieri avranno da difendere il 65-59 guadagnato alle ’Ferraris’ di Modena settimana scorsa.

Il cammino di Cavezzo, invece, farà tappa ad Ariano Irpino (AV) per il match contro la Virtus Basket (domani ore 17.30); le modenesi vantano un più ’rassicurante’ 68-54 che, in ottica di doppio confronto con differenza canestri, dà margine ma non troppo visto quanto può accadere nella pallacanestro.

Davide Ceglia