Basket. Virtus e Picchio salutano il dirigente Mandorlini

Le società Virtus Basket e Picchio Basket salutano il presidentissimo Sergio Mandorlini che ha deciso di lasciare per potersi dedicare alla famiglia e ad altri suoi interessi dopo un trentennio di impegno nella pallacanestro. "Questo periodo – si legge in una nota dei club – ha visto Mandorlini genitore, dirigente, presidente della prima squadra, poi del settore giovanile e infine alla guida del Picchio Asd, la società che gestisce il vivaio. Con Sergio alla guida il basket a Civitanova ha raggiunto i risultati migliori. Il presidente ha deciso di lasciare per dedicarsi alla famiglia e ai suoi interessi, le società Virtus e Picchio prendendo atto delle decisioni maturate ed irrevocabili lo ringraziano per l’encomiabile lavoro svolto e per gli anni dedicati alla pallacanestro cittadina e gli augurano le migliori fortune".