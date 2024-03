Basket, volano le giovanili della Rinascita. Angels di forza nel derby di Forlì. L’Under 15 sbanca Ferrara

Due vittorie significative nella settimana delle giovanili d’Eccellenza legate a Rinascita Basket Rimini.

In Under 19, gli Angels Santarcangelo hanno violato il violato il Villa Romiti nel derby con l’Unieuro Forlì (63-64) grazie a un’ottima prova di squadra e ai 19 di uno scatenato Mari. Una partita sempre condotta autorevolmente, quella dei ragazzi di Serra. Nel primo tempo i clementini restano quasi sempre avanti, ma i forlivesi vedono comunque la targa degli avversari (30-35 al 20’).

Dopo l’intervallo si scatenano gli attacchi, con botta e risposta decisamente spettacolari ma anche con un andamento della partita che non cambia (53-58 al 30’). Nel quarto periodo le mani tremano un po’ di più, le percentuali calano vistosamente e non si segna praticamente mai. Forlì tenta il recupero e arriva vicinissima, a un punto, ma Santarcangelo tiene e la difesa non concede mai il canestro del sorpasso negli ultimi tre minuti. Gli Angels battono così la terza in classifica e si apprestano ad affrontare, lunedì prossimo al PalaSgr, la Vuelle Pesaro prima della classe.

Il tabellino della partita: Antolini 3, Bonfè 6, Panzeri, Mulazzani 12, Benzi 17, Baschetti, Macaru 2, Lombardi, Mari 19, Sirri 5, Morri. All.: Serra.

Vittoria di larghe proporzioni, invece, per l’Under 15 di Insegnare Basket Rimini, che sbanca Ferrara con un significativo +24 (55-79). Un inizio di grande difesa e il solito Ruggeri sugli scudi lancia i biancorossi sul 10-27 del 10’.

La Vis Ferrara reagisce, ma Ciancarelli e Bellucci contribuiscono a un vantaggio che all’intervallo aumenta (25-48). Nella ripresa l’Ibr resta con costanza oltre i 20 punti di margine e chiude sul +24. Sabato prossimo i riminesi, primi in classifica, torneranno alla Carim per la sfida con la Pol. Masi.

Il tabellino della partita: Ronci 15, Ciancarelli 17, Ruggeri 33, Albani 2, Tura 10, San Martini 2, Morandi 2, Trevisani 1, Cantore, Bronzetti, Bellucci 5, Fascicolo 2. All.: Verni.