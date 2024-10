Basket. Winston non era così performante dai tempi del college

Cassius Winston ha iniziato a ‘pagare’ in contanti. Sprezzante delle nuove indicazioni che spingono i clienti ad utilizzare monete virtuali e carte di credito, il playmaker della Pallacanestro Reggiana ha tenuto fede al proprio soprannome (‘Cash’) mettendo sul bancone argomenti da record e portandosi a casa la partita con Trieste. Con 38 di valutazione complessiva, il folletto di Detroit ha infatti registrato la miglior prestazione in carriera sotto questo punto di vista, ritoccando il precedente ‘high’ che risaliva ai tempi del college, quando con la canotta di Michigan State si era fermato due volte a 32 (nel 2017 contro Connecticut e nel 2019 contro Georgia). Un dato frutto di una prova monstre del folletto nativo di Detroit che ha chiuso con 30 punti (5/8 da 2, 4/5 da 3 e 8/8 ai liberi), 2 rimbalzi, 7 assist, 1 recupero e 6 falli subiti. Per il classe ’98 si tratta anche della seconda miglior prova a livello realizzativo in carriera, dietro solo ai 32 punti messi a referto nel gennaio del 2020 nel ‘derby’ del Michigan tra Spartans e Wolverines. Ragionando invece ‘di squadra’ si può sottolineare come i 97 punti realizzati siano il massimo stagionale per i biancorossi che si sono spinti per la prima volta oltre quota 95 (il ‘best’ fin qui erano gli 88 segnati contro Treviso la scorsa giornata); ancor più significativo il fatto che il risultato sia stato ottenuto in trasferta, dove l’ultimo successo con almeno 12 lunghezze di margine risaliva al 24 marzo (87-69 a Pesaro), mentre per trovare una Pallacanestro Reggiana oltre i 95 segnati lontano dal ‘PalaBigi’ (in campionato e senza overtime…) bisogna tornare addirittura al 24 ottobre del 2021, quando la truppa di Caja sbancò Varese con un clamoroso 106 a 67. In quel match ci furono 8 uomini in doppia cifra: Crawford 18, Hopkins 13, Cinciarini e Strautins 12, Johnson, Olisevicius e Thompson 11 e Candi 10. In tempi più recenti, quota 95 in trasferta è stata superata il 30 gennaio 2022 a Tortona (vittoria per 98 a 93), ma in quel caso ci fu bisogno di un supplementare dopo l’82 pari dei primi 40’. Vetta dei 95 che in trasferta è stata raggiunta (ma appunto non superata…) il 21 ottobre 2023 a Cremona, quando l’Unahotels si impose per 95-91 con 28 punti di uno scatenato Galloway.