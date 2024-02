Basket/2. La Nba sbarca a Sassuolo col ’Player Clinic Tour’. Due allenamenti speciali

I migliori tecnici del circuito Nba americano sono pronti a sbarcare a Sassuolo domenica 3 marzo. È infatti in arrivo il ’Player Clinic Tour’ della ’Nba Basketball School’, che sarà ospitato dalla Pallacanestro Sassuolo, presso la palestra del Polo Scolastico di piazzale Falcone e Borsellino, in due allenamenti da 90’ ciascuno, divisi per età: quello della categoria ’Rookie’ con ragazzi dal 2012 al 2016 alle ore 15,30 e quello della categoria ’All Star’ per ragazzi dal 2008 al 2012 dalle ore 17,30. L’evento è aperto a tutti e per iscriversi si può andare su nbabasketballschool.it cliccando su player-clinic nella sezione ’Sassuolo’, mentre per informazioni si può scrivere a info@nbabasketballschool.it oppure chiamare il 351-8542781. Nba Basketball School è un progetto Nba che nasce per divulgare il modello di allenamento Nba a giocatori e giocatrici dai 6 ai 18 anni in tutto il mondo. Ad oggi, le School sono state aperte in Brasile, Cina, Grecia, India, Messico, Uruguay e negli Emirati Arabi Uniti. Il suo approccio non solo si concentra sullo sviluppo delle abilità, ma promuove anche i valori positivi della Nba come l’integrità, il rispetto, il lavoro di squadra e l’innovazione con allenatori affermati e tecniche di allenamento collaudate. Il programma si concentra sull’allenamento in campo e sull’educazione alla pallacanestro sotto la direzione di allenatori che lavorano direttamente con lo staff delle International Basketball Operation Nba in tutto il mondo.

Davide Setti