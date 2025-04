Basketball Club Lucca sconfitto da Riso Scotti Pavia: Dubois brilla ma non basta

BCL 71

RISO SCOTTI 75

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 5, Dubois 31, Barsanti 4, Simonetti 6, Del Debbio 1, Vignali 9, Pierini 5, Candigliota, Trentin 10. All.: Olivieri.

RISO SCOTTI PAVIA: Smith 20, Carpani 8, Bogunovic 14, Temporali, Hidalgo 10, Apuzzo 8, Manna 6, Avanzini 5, Lomele 4, Moro. All.: Cristelli.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Franceri di Savona.

Note: parziali 13-20, 26-48, 47-65.

LUCCA - Il Riso è davvero... indigesto per Bcl che perde come era accaduto all’andata. A tre giornate dalla fine della fase ad orologio "In Gold" i biancorossi, privi di Drocker infortunato, hanno ancora possibilità di primo posto o, comunque, di un piazzamento di rilievo in vista dei play-off (qualificazione già raggiunta) per la "B" nazionale.

Partita dominata dai longobardi per tre quarti, salvo, poi, la solita remuntada lucchese che, per poco, non si concretizza, grazie ad un Dubois stellare.

Pronti, via e sono gli ospiti a prendere l’iniziativa: 0-7 realizzato in tandem da Smith e Bogunovic. Al 9’ gli animi si accendono per un antisportivo attribuito a Smith; Apuzzo chiude il primo quarto sul 13-20. Il secondo si apre con Simonetti e con Barsanti; la risposta pavese è affidata a Hidalgo, Bogunovic e Manna per il + 7 lombardo. Ancora Hidalgo da tre; poi Bogunovic: + 13 al 15’, sul 22-35. Il Bcl è in fase di stallo, non riesce ad arginare gli attacchi ospiti che continuano a fare punti con un impressionante scioltezza, tanto da far registrare un parziale di 9-21 a meno di tre minuti dalla seconda sirena. Una differenza che viene fuori dalle basse percentuali da tre punti (1 su 10 ) rispetto all’8 su 13 di Pavia. Gli ultimi 40 secondi del primo tempo sono ancora per Smith che porta il vantaggio ospite a + 22.

Il match riprende con davanti al Bcl una montagna da scalare: un -22 che pesa come un macigno e che richiede una prestazione super per sperare di recuperare un gap così. Pavia continua a colpire con precisione incredibile; i biancorossi litigano con il canestro: 43-62. Dubois decide di prendere in mano la squadra; poi Vignali da tre per il -6. Dubois ci prova, ma non basta.

Giovedì 10 aprile Bcl di nuovo sul parquet a Borgomanero.

Massimo Stefanini