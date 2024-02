Baskin, che passione. Grande festa a Vigarano

Una grande giornata di baskin domenica scorsa al Pala Vigarano, con protagoniste Scuola Baskin Ferrara, Baskin Lions Cento, Baskin Bologna, Magic Baskin Scandiano e Baskings Reggio Emilia. La terza giornata del Girone Nord ha visto scontrarsi sin dalla mattina queste cinque squadre in tre partite, con Cento che ha avuto la meglio di Bologna, poi a sua volta in grado di battere Scandiano, e infine i Baskings Reggio Emilia che hanno superato la formazione ferrarese di Scuola Baskin. Ma al di là dei risultati, c’è da registrare il grande interesse e la crescita di questo movimento: "E’ stata una giornata bellissima – spiega il vicepresidente di Sbf Stefano Cazzanti –, ci ha fatto piacere accogliere pure il sindaco di Vigarano Davide Bergamini e l’assessore allo sport Andrea Maggi. La fase organizzativa si è svolta alla perfezione, e questo era l’importante, per quanto riguarda i risultati domenica abbiamo perso ma siamo fiduciosi di arrivare alle fasi finali". Cazzanti si sofferma poi sulle qualità di un gruppo di ragazzi ‘speciali’: "L’entusiasmo è sempre più alto, si stanno avvicinando a questo sport tante altre persone che non sapevano neppure dell’esistenza. Una parte fondamentale di questa avventura sono i genitori dei ragazzi, si rendono sempre disponibili e il senso di appartenenza sta crescendo di giorno in giorno. Anche perché ci sono dei genitori che giocano assieme ai propri figli, e questa è una cosa bellissima".

Jacopo Cavallini