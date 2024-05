Baskin. Ecco le finali nazionali

E’ in programma domani, alle ore 12, a Palazzo Ducale, la presentazione delle finali nazionali di baskin 2024. Le competizioni nazionali della pallacanestro inclusiva (che schiera atleti portatori di disabilità e atleti normodotati), si terranno a Lucca e a Capannori dal 31 maggio al 2 giugno, al "Palatagliate" e alla palestra "Don Aldo Mei" di S.Leonardo in Treponzio.

E’ la prima volta che questa rassegna biennale – che vede fronteggiarsi le migliori otto squadre italiane di baskin – si svolge nel centro Italia. L’evento è patrocinato dalla Regione, dai Comuni di Lucca e di Capannori, in collaborazione con la Provincia e gode del contributo della Fondazione per la coesione sociale, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di altri sponsor privati. Nell’occasione saranno presenti: il presidente della Provincia e sindaco di Capannori Menesini; il consigliere regionale Puppa; gli assessori allo Sport dei due Comuni, Barsanti (Lucca) e Micheli (Capannori); il presidente del Cip Toscana, Porciani; il consigliere nazionale "Elsi" e coordinatore dell’evento, Orsi; il responsabile nazionale Baskin, Cigoli; il coordinatore baskin territoriale regionale, Suffredini; e la referente per la scuola toscana, Pecchia.