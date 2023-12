Bastet Serie A2. La San Giobbe può tirare il fiato. Posticipata la partita con Trieste

Oggi è in programma la tredicesima giornata del campionato di serie A2. La San Giobbe resta a guardare, il match con Trieste è stato posticipato al 24 gennaio: "La partita è stata posticipata perché il mio assistente Zanco sarà con la nazionale Under 16 – ha spiegato coach Bassi –. Potevamo chiedere lo spostamento e lo abbiamo fatto. Una mossa che semplifica un po’ le cose adesso ma che ci complicherà l’organizzazione di gennaio. Come in ogni situazione la moneta ha due facce".

I Bulls avranno così altri due impegni casalinghi dopo quello di domenica scorsa con la Fortitudo Bologna, tra cui quello importantissimo di domenica prossima contro Cividale del Friuli, in compenso ne avranno tre in trasferta nel giro di sette giorni fra il 21 e il 28 gennaio, compreso il recupero a Trieste. Domenica è arrivato il ko contro la capolista: "Abbiamo provato a rimediare a un primo tempo che, onestamente, è stato poco fisico da parte nostra – ha detto l’allenatore della San Giobbe –, l’approccio alla partita è stato abbastanza soft sul piano dell’agonismo e contro la Fortitudo Bologna non te lo puoi permettere e infatti la conseguenza è stata chiudere all’intervallo con 46 punti subiti. Poi siamo stati bravi, anche tramite la zona a rientrare in partita ma i troppi errori difensivi e i dodici tiri liberi negli ultimi minuti contro hanno compromesso il tutto".

Del 75-82 con la squadra che comanda il plotone nel gruppo Rosso resta comunque la consapevolezza di aver fatto partita pari per quaranta minuti: "Dobbiamo stare sul pezzo, crederci e guardare alla prossima – ha aggiunto Bassi –. Noi ce la siamo giocata con tutti e in tutte le partite, poi se non le vinciamo vuol dire che ci manca qualcosa. Continuiamo a lavorare, sperando di poterlo fare tutti insieme ma ne dubito, perché anche da questa partita usciamo con le ossa rotte".

Il prossimo avversario sarà Cividale, atteso stasera da una sorta di spareggio contro l’Agribertocchi Orzinuovi. Se vincono i friulani vanno a +4 sui Bulls, se vince la formazione bresciana Bozzetto e compagni restano in solitudine all’ultimo posto della graduatoria. L’altra pericolante, Rimini, è attesa domani dalla trasferta impossibile a Bologna.

Stefano Salvadori