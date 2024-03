Battere Casale Monferrato e scalare la classifica. La posta in palio domenica per la Stosa è alta

Trascorse le prime 2 giornate del play in gold la Stosa Virtus può guardare con crescente ottimismo ai prossimi impegni. Partita con soli 4 punti nel nuovo raggruppamento, con le 2 vittorie consecutive ottenute contro Pavia e Gazzada i rossoblù hanno accorciato le distanze dalle squadre che li precedono, allungando sulle inseguitrici e agganciando Casale a quota 8. E proprio la Junior capitanata dall’espertissimo Matteo Formenti sarà la prossima avversaria della Stosa, domenica alle 18 al PalaCorsoni. I rossoblù si stanno preparando al prossimo appuntamento con attenzione vista l’importanza della posta in palio. Battere Casale Monferrato avrebbe un grande valore per i senesi che salirebbero in quinta posizione accorciando ancora di più una classifica che al momento vede 6 squadre racchiuse in soli 4 punti, dai 12 della capolista Empoli agli 8 della coppia Virtus-Casale. La notizia confortante che viene dalle prime due giornate di play in gold, è l’assenza di quel divario fisico e tecnico che molti ritenevano esserci tra il girone lombardo-piemontese e quello toscano. Escludendo lo 0-20 della prima giornata tra San Miniato e Casale, nelle altre 7 gare disputate sono state 5 le vittorie delle formazioni toscane su quelle dell’altro girone. Un dato non di poco conto considerando che anche nel play in silver il trend è lo stesso, se non ancora più netto in favore delle toscane. Questo significa che al momento l’equilibrio regna sovrano e ogni partita può cambiare una classifica destinata a rimanere in bilico fino all’ultima giornata. Contro Casale per i rossoblù sarà dunque un test fondamentale per continuare a mettere fieno in cascina e avvicinarsi all’ingresso ai playoff. La squadra sia con Pavia che nella trasferta a Gazzada sembra aver trovato la quadratura dal punto di vista difensivo. E proprio dalla difesa passeranno molte possibilità di vittoria contro la Junior, una squadra fisica e di talento. Proseguono intanto gli eventi collaterali organizzati dalla società: in occasione del match di domenica la Virtus celebrerà il settore femminile.