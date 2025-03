Battuti nettamente gli abruzzesi. Civitanova parte piano e poi corre. Pescara non tiene il passo

Virtus Civitanova 74 Pescara 55

VIRTUS: Santi 4, Montevidoni, Buccolini ne, Pavicevic 5, Liberati 12, De Florio 5, Odigie 10, Kiss, Kaba 31, Sorrentino 2, Zilli 5, Luciani ne. All. Domizioli.

PESCARA: Stefanov 23, Cambria 8, Bortoli, Fesik 7, Del Prete 3, Facciorusso 6, Serrapica, Kamate 6.

Arbitri: Antonelli di Assisi e Piancatelli di Foligno.

Parziali: 11-16, 20-15, 25-12, 18-12.

Progressivi: 11-16, 31-31, 56-43, 74-55.

La Virtus Civitanova parte con il piede giusto nel giro di ritorno del Play In Out battendo nettamente Pescara dopo un inizio con qualche difficoltà. Nella seconda parte del match vengono apportati i giusti correttivi e i civitanovesi prendono in largo. Magari un calo di concentrazione e qualche errore al tiro condizionano la prima parte del match dei padroni di casa, di contro gli abruzzesi si fanno valere in contropiede. Si va al riposo sul 31-31.

Nella seconda parte del match la Virtus è più attenta sul piano difensivo concedendo meno azioni di rimessa agli avversari e migliorando le capacità di andare a canestro. In questa fase è importante sfruttare appieno il fattore campo essendo fondamentale sfruttare appieno le partite casalinghe.

Da domani la Virtus Civitanova è proiettata al match a Mondragone, un’altra tappa fondamentale per migliorare ancora la posizione in classifica e proseguire la buona strada intrapresa.