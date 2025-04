Bc Servizi Arezzo sfida Gulliver Derthona per i playoff promozione

Dopo dieci giorni torna sul parquet la Bc Servizi Arezzo. Tra sabato 29 marzo, data della fondamentale vittoria in trasferta contro Gazzada, e oggi, la squadra di Fioravanti ha potuto lavorare con più tempo del solito per preparare l’incontro del PalaEstra "Mario D’Agata" in programma questa sera alle ore 19 contro la Gulliver Derthona, formazione Under 19 della squadra che milita in serie A.

Contro il quintetto di Tortona, ultimo della divisione Nord-Ovest dei Play-in Gold, la vittoria è d’obbligo per continuare a inseguire il sogno della fase finale dei playoff promozione: la Sba, infatti, in questo momento è ottava e occupa proprio l’ultimo posto utile, anche se ha una partita in meno rispetto a tutte le altre, che hanno disputato la terza giornata del girone di ritorno durante lo scorso fine settimana.

Attenzione però ai piemontesi, capaci di battere in casa Costone e di mettere in difficoltà le prime della classe, a dimostrazione della qualità del roster a disposizione di coach Ansaloni che, tra l’altro, si è guadagnato con anticipo l’accesso alle Finali Nazionali di categoria dove nella scorsa stagione si è laureata vicecampione d’Italia.

Al talento del playmaker argentino Farias, già con esperienze in Serie A, e dell’ala montenegrina Josovic, nelle ultime giornate è in grande condizione anche il giovane Diodati, autore di 19 punti nella sfida contro Lucca.