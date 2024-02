Bcb a due facce. La beffa di Legnano è già da dimenticare

Questa volta il finale in volata non premia Brianza Casa Basket che come all’andata gioca una gara alla pari con Legnano, ma perde 84-83. "C’è stato un momento specifico che ha deciso la partita ed è stato il break di 9-0 per Legnano dopo un time out nel terzo quarto con ancora due falli da spendere. Questo è un aspetto su cui la squadra deve fare un passo avanti a livello di maturità, riconoscere questi momenti ed essere pronti a non subire parziali di questo genere", dice Nazareno Lombardi. Che però riconosce anche i meriti: "A livello globale sono molto orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi, molto attenti e concentrati sulle scelte tattiche intraprese. Ottima la prestazione anche a livello dei numeri, peccato per la percentuale dal campo inferiore al 40%. La differenza sta tutta lì, anche perché il numero delle palle perse è stato bassissimo, appena quattro, e in un contesto ambientale complicato come quello di Legnano rappresenta un aspetto da rimarcare". Ma adesso è già tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale: oggi alle 21 al PalaFacchetti di Treviglio arriva la Paffoni Omegna, già battuta all’andata e che in classifica ha gli stessi punti dei green.

Ro.San.