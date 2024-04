BCB, c’è tanta voglia di riscatto. I brianzoli sfidano la Pielle Livorno. Dopo due ko è rincorsa ai playoff

In questo momento andare a giocare al PalaMacchia contro la Pielle Livorno rappresenta forse la trasferta più difficile di tutta la Serie B. La Lissone Interni va nella tana della super-capolista, va nella casa del suo ex coach Marco Cardani per riprendere la corsa verso l’ottava posizione, perduta dopo le ultime due sconfitte patite a Rieti e in casa contro Avellino. Anzi, Brianza Casa Basket ha perso quattro delle ultime cinque gare disputate e con questo ruolino di marcia si trova ad affrontare la squadra più forte e più in forma del campionato che dopo il derby perso sul filo di lana a gennaio contro la Libertas ha sempre vinto. A Orzinuovi contro Crema era la 14esima di fila nel weekend scorso. Cosa cambiare rispetto agli ultimi 80 minuti per tornare al successo? Lo abbiamo chiesto a coach Lombardi che in questo rush finale dovrà fare a meno di Alessandro Ceparano che sale di categoria e proprio in extremis firma per Nardò in A2. "Sono state due sconfitte diverse per noi. A Rieti abbiamo fatto una prestazione proprio brutta, contro Avellino siamo andati a sbattere contro una squadra forte, esperta e fisica.

Buono il nostro primo tempo, meno il secondo. Cosa fare ora? Compattarci e puntare all’obiettivo; ci aspettano tre match difficili come lo sono stati sempre finora. Ma lo saranno per tutte le avversarie…".