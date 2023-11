Bcb, corsa verso il riscatto: "Più velocità, meno fretta"

C’è un anticipo nel campionato di serie B e si gioca al PalaFacchetti di Treviglio tra la Lissone Interni Brianza Casa Basket e Legnano Basket Knight, la squadra allenata dal lesmese Paolo Piazza che non più tardi di cinque giorni fa ha battuto in volata, dopo avere rincorso 37 minuti, la Rimadesio (in campo domani contro Piacenza). La squadra di Nazareno Lombardi (nella foto Crippa) arriva da due trasferte e 2.450 chilometri percorsi in cui ha raccolto altrettante sconfitte (prima a Salerno e poi a Montecatini). Ma ora che ha avuto a disposizione una settimana quasi piena di allenamenti e che torna sul parquet amico dove ha sempre vinto, vorrà capovolgere il trend negativo contro una squadra sicuramente tra le più forti del torneo e che - riattivato Raivio (27 all’esordio contro Desio) - può davvero aspirare al vertice. Ma non c’è solo lui, perché le frecce nell’arco di Piazza sono molteplici. Correre contro una squadra più “attempata“? "Per come siamo fatti, la corsa è una nostra prerogativa – spiega coach Lombardi –. Ma c’è sempre da fare attenzione a non andare fuori giri. Che significa trasformare la velocità nella fretta. Ed è un aspetto sul quale stiamo lavorando moltissimo. Non accontentarsi della prima opzione di tiro e cercarne una migliore senza perdere il ritmo è il nostro obiettivo".

Dopo cinque turni di campionato e una buona Supercoppa, Lombardi ha già preso le misure a questa nuova B nazionale. Secondo lui molto più complicata alla B dello scorso anno: "La fisicità, l’atletismo e la qualità degli organici e dei giocatori sono di un altro livello, non c’è paragone. Lo stesso dicasi per la struttura delle squadre nel senso che c’è molta meno discrepanza tra i quintetti titolari e chi siede in panchina. Il fatto che siano decaduti gli obblighi degli Under fa sì che le squadre più ambiziose abbiano anche 8-9 senior tutti forti e questo si nota". Lombardi torna poi sulle due recenti sconfitte a Salerno e a Montecatini contro la Gema: "Diversissime una dall’altra. Domenica scorsa abbiamo subìto tanto nel pitturato, ma non dai lunghi come si potrebbe pensare bensì dalle incursioni degli esterni che poi hanno caricato di falli i nostri giocatori d’area. Una situazione che rischia di presentarsi nuovamente contro Legnano". Palla a due alle 21, diretta su LNP Pass.