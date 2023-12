Bcb, il derby sul filo. "Obiettivo tenere botta. Sono imprevedibili»

I tre precedenti tra Desio e Brianza Casa Basket son sempre stati all’insegna del grande equilibrio. Gli ultimi due vinti dai “green” di Lombardi con rimonte negli ultimissimi minuti. Le due squadre arrivano al match non nel loro miglior momento, ma se dovessimo mettere i due momenti su una bilancia, a stare leggermente meglio è il quintetto di BCB che ha perso di 24 l’ultima in casa contro la quotatissima Pielle Livorno, ma con 16 punti staziona in una posizione di classifica più agiata. Lombardi riflette. "Cambia poco: sia per noi che per Desio è un campionato impegnativo, estremamente qualitativo e se hai qualche infortunato incide molto specie se di fronte hai avversarie con 9-10 giocatori importanti. Siamo comunque in una posizione molto buona, dobbiamo tenere botta".

Lombardi inquadra così la sfida. "Dovremo essere consapevoli che di fronte c’è una squadra imprevedibile, nel senso che è in grado di piazzare parziali imprevisti, di accendersi all’improvviso. Dovremo essere bravi a riconoscere questi momenti e mantenere la lucidità per fermarli, magari spendendo qualche fallo in maniera intelligente". Lombardi sarà ancora senza Loro, dovrebbe tornare a gennaio.

Ro.San.