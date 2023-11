BCB in emergenza. Mezzogiorno di fuoco con la JuveCaserta

Lunch-match domani a mezzogiorno e mezzo per la Brianza Casa Basket che riceve al PalaFacchetti la JuveCaserta nell’insolito orario per favorire la logistica e la tempistica della trasferta dei campani. La Lissone Interni arriva dall’inatteso (nelle proporzioni) ko contro la Libertas Livorno. Un incidente di percorso, vero, ma Nazareno Lombardi vuole vedere un forte spirito di reazione da parte dei suoi ragazzi. "Hanno già dato prova che atteggiamento ed energia devono essere altri, in una settimana di allenamenti che però si è rivelata assai complicata causa infortuni e influenze varie. Non abbiamo potuto prepararci come avremmo desiderato e non so ancora chi potrà scendere in campo e quanti saremo domenica contro Caserta". Emergenza spinta in casa BCB contro una formazione che fin qui ha deluso, è passata già da un esonero in panchina (oggi c’è Maurizio Bartocci come head coach) e dal mercato di riparazione col taglio di Romano e l’arrivo dell’esperta guardia croata Butorac. Ma Lombardi guarda in casa sua e torna sulla gara con la Libertas: "L’abbiamo rivista e analizzata assieme ai giocatori e confermo le impressioni di sabato scorso ovvero di un approccio scarsamente energico che contro una squadra forte e in crescita ci è stato fatale".

Ro.San.