BCB torna a casa. A Bernareggio arriva un Piacenza in fiducia

La prima notizia è che Brianza Casa Basket torna… a casa. Nel senso che i prossimi tre match interni a partire da quello di questa sera delle 20.30 contro la Bakery Piacenza si disputeranno al PalaReds di Bernareggio per indisponibilità del PalaFacchetti di Treviglio. Concessa la deroga (ne aveva già usufruito quest’anno la Logiman Crema) di ospitare match in una struttura sotto gli 800 posti a sedere di capienza. La squadra di Nazareno Lombardi ne guadagnerà sicuramente in termini di calore del pubblico e di confidenza coi ferri visto che a Bernareggio la squadra si allena tutta la settimana. Anche se, va detto, il ruolino di marcia a Treviglio è tutt’altro che imperfetto basti dire che nel 2024 i brianzoli hanno vinto quattro volte su cinque, spesso in volata, inciampando solo contro Salerno.

Fatta questa doverosa premessa utile a chi vorrà essere vicino ai ragazzi di Lombardi (le due successive al PalaReds sono in programma sabato 23 e sabato 30 marzo rispettivamente contro Virtus Cassino e Del Fes Avellino, da qui passerà l’ingresso o meno nelle otto…), stasera arriva una squadra affamata di punti salvezza che in settimana ha aggiunto al proprio roster l’ala Matteo Zanetti e che all’andata vinse nettamente contro Brianza Casa Basket. Gli emiliani sono in forma e sono reduci da un’altra vittoria in trasferta a Montecatini. Lo stesso dicasi per Loro e soci che vincendo a Caserta sono saliti a quota 28 punti in classifica, al quinto posto in coabitazione con Sant’Antimo e Piombino. Con la serie C ferma un weekend in attesa della fase Gold, spiccano i due match della domenica di Divisione Regionale 1: ostacolo complicato per la capolista Pob Binzago ospite domani alle 19.30 a Milano di Mojazza, un po’ in calo rispetto all’andata. Masters Carate sarà invece di scena a Bresso alle 20.45.

